Exposition Le monde féérique de Brucero Bibliothèque le Blé en herbe Erquy mardi 7 octobre 2025.

Bibliothèque le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-31

2025-10-07

Elfes, fées & korrigans

Brucero est un passeur utilisant le langage graphique qu’est la peinture pour nous emmener vers l’autre monde.

Peintre du monde celtique et féerique, son univers coloré et poétique rend grâce aux esprits de la nature, de Brocéliande à Avalon. Il manie des techniques traditionnelles à l’eau comme l’acrylique et l’aquarelle avec un soucis du détail qui donnent à ses créations une matérialité forte. Peaux diaphanes, végétaux exubérants, ailes éthérées, regards à fleur d’âme… Par un travail méticuleux, cet artiste lève le voile sur des mondes imaginaires, oniriques, fantasmagoriques inspirés par les nombreux contes et légendes de la Bretagne où il réside.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi 15h 18h

Mercredi 10h 12h 14h 18h

Vendredi 15h 19h

Samedi 10h 13h 14h 17h

Dimanche 14h 18h .

Bibliothèque le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

