Exposition Le monde féérique de Brucero Bibliothèque le Blé en herbe Erquy

Exposition Le monde féérique de Brucero
Bibliothèque le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-31
Elfes, fées & korrigans
Brucero est un passeur utilisant le langage graphique qu’est la peinture pour nous emmener vers l’autre monde.
Peintre du monde celtique et féerique, son univers coloré et poétique rend grâce aux esprits de la nature, de Brocéliande à Avalon. Il manie des techniques traditionnelles à l’eau comme l’acrylique et l’aquarelle avec un soucis du détail qui donnent à ses créations une matérialité forte. Peaux diaphanes, végétaux exubérants, ailes éthérées, regards à fleur d’âme… Par un travail méticuleux, cet artiste lève le voile sur des mondes imaginaires, oniriques, fantasmagoriques inspirés par les nombreux contes et légendes de la Bretagne où il réside.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mardi 15h 18h
Mercredi 10h 12h 14h 18h
Vendredi 15h 19h
Samedi 10h 13h 14h 17h
Dimanche 14h 18h .
Bibliothèque le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
