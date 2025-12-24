Exposition le monde naturel de l’abeille, Locminé
Exposition le monde naturel de l’abeille
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Pour mieux connaître les abeilles et sensibiliser sur leur importance dans notre écosystème, exposition conçue par l’Union Nationale des Apiculteurs de France.
Entrée libre aux heures d’ouvertures de la médiathèque. .
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
English :
