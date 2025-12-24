Exposition le monde naturel de l’abeille, Locminé

Exposition le monde naturel de l’abeille

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-27

Pour mieux connaître les abeilles et sensibiliser sur leur importance dans notre écosystème, exposition conçue par l’Union Nationale des Apiculteurs de France.

Entrée libre aux heures d’ouvertures de la médiathèque. .

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

