Exposition Le monde souterrain des carrières, Archives de la MEL, Ronchin

Exposition Le monde souterrain des carrières 10 mars – 3 avril Archives de la MEL Nord

Les carrières souterraines – également connues sous le nom de catiches – représentent un riche patrimoine historique, culturel et naturel dont l’accès est toutefois impossible pour un large public. L’exposition invite les visiteurs à découvrir des sites remarquables à différentes époques de leur existence.

L’exposition met l’accent sur les carrières de la ville de Lezennes mais les thématiques abordées relèvent des 12 communes de la métropole lilloise concernées par les carrières souterraines de craie (Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lesquin, Lezennes, Lille, Loos, Ronchin, Seclin, Templemars, Vendeville, Villeneuve d’Ascq et Wattignies).

Des panneaux et vitrines présentant des objets originaux abordent à la fois les techniques d’exploitation des carrières, les différentes utilisations qui en ont été faites, la biodiversité qui s’y est développée, ou encore les risques qui y sont liés.

Clou de l’exposition, un espace de réalité virtuelle propose une déambulation dans les différents secteurs des carrières souterraines de Lezennes. L’expérience est enrichie par des scènes de vie (réfugiés, carrier…) pour se représenter l’occupation des carrières au fil du temps.

Cette exposition est prêtée par l’Université de Lille et conçue par son programme de médiation scientifique Les sciences infusent.

Un livret d’exposition et un livret découverte pour les enfants (à partir de 10 ans) sont à disposition.

Archives de la MEL : 1 rue des Sciences à Ronchin. Parking gratuit. Accès en transport en commun : bus 18 (arrêt Defaux ou Faidherbe) ou Corolle 1 (arrêt Orée du Golf).

Les Sciences Infusent