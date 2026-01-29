Exposition Le Monde tout en tissu Médiathèque René Garnier Retournac
Exposition Le Monde tout en tissu
Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-02-24
fin : 2026-03-06
2026-02-24
Venez découvrir cette exposition colorée pour faire le tour du monde en six histoires ! Réalisée par l’Imagier Vagabond à partir des originaux de l’illustrateur F. Mansot.
Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46
English :
Come and discover this colorful exhibition and take a trip around the world in six stories! Produced by Imagier Vagabond from originals by illustrator F. Mansot. Mansot.
