Exposition Le Monde tout en tissu Médiathèque René Garnier Retournac

Exposition Le Monde tout en tissu

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-02-24

fin : 2026-03-06

2026-02-24

Venez découvrir cette exposition colorée pour faire le tour du monde en six histoires ! Réalisée par l’Imagier Vagabond à partir des originaux de l’illustrateur F. Mansot.

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and discover this colorful exhibition and take a trip around the world in six stories! Produced by Imagier Vagabond from originals by illustrator F. Mansot. Mansot.

