Exposition Le Mont Saint-Michel sous la neige Alain Hée Maison de la Sirène Avranches

Exposition Le Mont Saint-Michel sous la neige Alain Hée

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-02

C’est depuis son laboratoire situé place Patton qu’Alain Hée exerce sa magie. Pour cette exposition, il propose une petite dizaine de tirages argentiques autour de prises de vue du Mont Saint-Michel sous la neige. Quoi de mieux qu’un lieu merveilleux, sous une floppée de flocons pour traverser l’hiver artistiquement ?

Ces images en noir et blanc retracent une promenade feutrée autour et dans le Mont, enneigé, un matin d’hiver.

Alain Hée a suivi des études photographiques et de composition graphique à Paris, d’où il est sorti diplômé de photographie avec option laboratoire . Entre 1985 et 2008, il crée son studio à Saint-Hilaire-du-Harcouët et expose localement ainsi que ponctuellement à Paris.

Vernissage le 8 février à 11h Entrée libre. .

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 46 58 61 97 maisondelasirene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Le Mont Saint-Michel sous la neige Alain Hée Avranches a été mis à jour le 2026-01-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts