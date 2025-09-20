Exposition « Le Monteil, la mémoire en action » Maison municipale du quartier du Monteil Pessac

Exposition « Le Monteil, la mémoire en action » Maison municipale du quartier du Monteil Pessac samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Le Monteil, la mémoire en action » 20 et 21 septembre Maison municipale du quartier du Monteil Gironde

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Entre exposition et témoignages, plongez dans les petites et grandes histoires d’un quartier emblématique de la ville, inscrit entre le moulin du domaine de Bellevue (dit de Noès) et la Cité Frugès-Le Corbusier, joyaux du patrimoine pessacais. 95 ans d’héritage vivant à partager !

Temps fort : vernissage de l’exposition dimanche à 11h, suivi d’un verre de l’amitié.

Proposition du Comité de quartier du Monteil

Maison municipale du quartier du Monteil 13 rue Henry Frugès, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine

Entre exposition et témoignages, plongez dans les petites et grandes histoires d’un quartier emblématique de la ville, inscrit entre le moulin du domaine de Bellevue (dit de Noès) et la Cité joyaux à…

© DR