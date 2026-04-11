Exposition Le Moyen-Âge se la raconte Retour à Plédéliac Médiathèque de Plédéliac Plédéliac

Plédéliac

Exposition Le Moyen-Âge se la raconte Retour à Plédéliac

Médiathèque de Plédéliac 7 rue du 19 Mars Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-04-21

Conçue par l’équipe du château de la Hunaudaye, cette exposition a circulée durant 10 ans dans de nombreuses bibliothèques des Côtes d’Armor pour revenir, pour sa dernière installation, à Plédéliac, à la médiathèque.

Cette exposition est une invitation à remonter le temps L’image d’un château, les héros tels Ivanhoé ou le roi Arthur, et ceux de la vie quotidienne, les chevaliers magnifiés, mais aussi des paysans, les grands courants de production littéraire de la fin du 19ème siècle à nos jours, les représentations du Moyen-Âge que font les auteurs et les illustrateurs jeunesse à travers la diversité de production littéraire entre 1850 et 1980…

Jeux, sélection de livres compléteront l’immersion dans cet imaginaire médiéval.

Ainsi que des ateliers créatifs, de cuisine médiéval ou encore des séances de jeux de société médiéval fantasy seront proposés d’avril à juin. .

Médiathèque de Plédéliac 7 rue du 19 Mars Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Exposition Le Moyen-Âge se la raconte Retour à Plédéliac Plédéliac a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor