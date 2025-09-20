Exposition Le mur de la peste, vestige d’une épidémie Lagnes : ancien four Lagnes

Exposition Le mur de la peste, vestige d'une épidémie 20 et 21 septembre Lagnes : ancien four Vaucluse

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition consacrée à la peste de 1720 et à la construction d’une longue muraille de défense sanitaire en 1721. Une section du mur de la peste a été restaurée entre Lagnes et Cabrières d’Avignon. Le visiteur pourra prolonger la découverte de cette exposition par une randonnée sur le site même du mur de la peste, accessible en voiture à 3 mn du village (pas d’accès PMR).

Lagnes : ancien four Eglise, 84800 Lagnes Lagnes 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Exposition sur la construction du mur de la peste (1721) et conférence de Mme Danièle Larcéna

Association Les étourneaux passent à Lagnes