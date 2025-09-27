Exposition Le Musée Éphémère® des dinosaures Rue des artistes Amnéville

Exposition Le Musée Éphémère® des dinosaures samedi 27 septembre 2025.

Exposition Le Musée Éphémère® des dinosaures

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Samedi 2025-09-27 10:00:00

2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

La plus grande exposition itinérante d’Europe consacrée à la Préhistoire, avec ses 100 créatures robotisées en taille réelle.

Un spectacle mettant en scène des maquettes robotisées géantes, et librement inspiré de la production internationale « La Marche des Dinosaures » est proposé au public aux horaires suivants 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17 h. Le Musée Éphémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures, elle est la seule à se produire dans les plus grandes salles de spectacle de France & d’Europe.Tout public

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 7 86 97 42 24 marketing@museefmr.com

English :

Europe’s biggest travelling exhibition dedicated to prehistory, with 100 life-size robotic creatures.

A show featuring giant robotic models, freely inspired by the international production « March of the Dinosaurs », is open to the public at the following times: 11 am, 12 noon, 2 pm, 3 pm, 4 pm, 5 pm. The Musée Éphémère® is a registered trademark, not to be confused with any other dinosaur show, and is the only one to be performed in the largest theaters in France & Europe.

German :

Europas größte Wanderausstellung über die Vorgeschichte mit 100 robotischen Kreaturen in Lebensgröße.

Eine Show mit riesigen Robotermodellen und frei nach der internationalen Produktion « Der Marsch der Dinosaurier » wird dem Publikum zu folgenden Zeiten geboten: 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr. Das Musée Éphémère® ist eine eingetragene Marke, die mit keiner anderen Dinosaurier-Ausstellung zu verwechseln ist. Sie ist die einzige, die in den größten Theatern Frankreichs & Europas auftritt.

Italiano :

La più grande mostra itinerante d’Europa dedicata alla preistoria, con 100 creature robotiche a grandezza naturale.

Una mostra con modelli robotici giganti, liberamente ispirata alla produzione internazionale « March of the Dinosaurs », è aperta al pubblico nei seguenti orari: 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00. Il Musée Éphémère® è un marchio registrato, da non confondere con nessun’altra mostra sui dinosauri, ed è l’unico ad essere allestito nei più grandi teatri di Francia e d’Europa.

Espanol :

La mayor exposición itinerante de Europa dedicada a la prehistoria, con 100 criaturas robóticas de tamaño natural.

Un espectáculo de modelos robóticos gigantes, inspirado libremente en la producción internacional « La marcha de los dinosaurios », está abierto al público en los siguientes horarios: 11.00 h, 12.00 h, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h y 17.00 h. El Musée Éphémère® es una marca registrada, que no debe confundirse con ninguna otra exposición sobre dinosaurios, y es la única que se representa en los mayores teatros de Francia y Europa.

