Exposition- Le musée numérique de la Micro-folie des Tracols Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-14
2026-03-13
En 2026, à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, la médiathèque vous propose une programmation célébrant l’écriture et le XVIIe siècle.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
In 2026, to mark the 400th anniversary of Madame de Sévigné’s birth, the media library is offering a program celebrating writing and the 17th century.
