Exposition- Le musée numérique de la Micro-folie des Tracols Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Exposition- Le musée numérique de la Micro-folie des Tracols

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-14

2026-03-13

En 2026, à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, la médiathèque vous propose une programmation célébrant l’écriture et le XVIIe siècle.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

In 2026, to mark the 400th anniversary of Madame de Sévigné’s birth, the media library is offering a program celebrating writing and the 17th century.

