Exposition Le Muséum au fil du temps Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Exposition Le Muséum au fil du temps Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Créé en 1810 et installé Place de la Monnaie depuis 1875, le Muséum entame sa mue ! L’exposition présente les principales étapes d’aménagement qui ont marqué la vie de cette vénérable institution métropolitaine et donne un aperçu de son futur. Sur les grilles du jardin du Muséum à partir du 20 septembre. Accès 24h/24. Exposition réalisée à l’occasion des 150 ans du bâtiment du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr