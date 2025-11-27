Exposition « Le Muséum au fil du temps » Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Exposition « Le Muséum au fil du temps » Muséum d’Histoire Naturelle Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 00:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Sur les grilles du jardin. Accès 24h/24. Tout public

Créé en 1810 et installé Place de la Monnaie depuis 1875, le Muséum entame sa mue ! L’exposition « Le Muséum au fil du temps » présente les principales étapes d’aménagement qui ont marqué la vie de cette vénérable institution métropolitaine et donne un aperçu de son futur. Sur les grilles du jardin. Accès 24h/24.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr