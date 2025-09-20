Exposition Le Muséum au fil du temps Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Exposition Le Muséum au fil du temps 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Créé en 1810 et installé Place de la Monnaie depuis 1875, le Muséum entame sa mue ! L’exposition présente les principales étapes d’aménagement qui ont marqué la vie de cette vénérable institution métropolitaine et donne un aperçu de son futur.

Sur les grilles du jardin du Muséum à partir du 20 septembre. Accès 24h/24.

Exposition réalisée à l’occasion des 150 ans du bâtiment du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

