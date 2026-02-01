Exposition le Nid, La Corneille et la Plume Installations du collectif TRACE-ECART Les Ponts-de-Cé

Exposition le Nid, La Corneille et la Plume Installations du collectif TRACE-ECART

13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Portée par 3 artistes bordelaises, cette exposition interroge la relation de l’homme au monde naturel, aux cycles de la vie. Toutes les sonorités à priori silencieuses ou inaudibles dans le vacarme du monde post-) industriel du 21e siècle. .

13 Rue Boutreux Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 14 63 rivedarts@ville-lespontsdece.fr

