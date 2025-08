Exposition le Noël des boules de Meisenthal Sélestat

Exposition le Noël des boules de Meisenthal Sélestat samedi 22 novembre 2025.

Exposition le Noël des boules de Meisenthal

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-12-23 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Une nouvelle fois, les fameuses boules de Meisenthal se mettent en scène et brillent de mille éclats

Les élèves en design de LISAA Strasbourg vous emmènent dans une forêt enchantée à la rencontre des boules de Noël de Meisenthal.

Fermée les 25 & 26/12. 0 .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Once again, the famous Meisenthal balls take centre stage, shining with a thousand sparkles

German :

Wieder einmal setzen sich die berühmten Meisenthaler Kugeln in Szene und glänzen in tausendfacher Weise

Italiano :

Ancora una volta, le famose palle di Meisenthal sono al centro della scena, brillando di mille scintille

Espanol :

Una vez más, las famosas bolas de Meisenthal son las protagonistas, brillando con mil destellos

