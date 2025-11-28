Exposition Le Noël des tissus en Alsace Kaysersberg Vignoble

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-01 2025-12-26 2026-01-02

Voyagez au cœur des étoffes alsaciennes du lin au coton, du kelsch aux créations de Beauvillé et aux tissus de l’Opéra du Rhin.

Plongez au cœur de l’univers des étoffes alsaciennes et laissez-vous guider à travers un parcours unique où tradition, savoir-faire et féerie de Noël se rencontrent.

De la récolte du coton et du lin au cardage, du filage à la confection, découvrez pas à pas les étapes qui donnent vie aux tissus, témoins d’un artisanat séculaire.

Entrez ensuite dans l’intimité d’une maison alsacienne la chambre, la cuisine et le salon s’animent de couleurs et de textures grâce aux étoffes locales. Le kelsch, indémodable tissu à carreaux emblématique, côtoie les créations raffinées de la maison Beauvillé de Ribeauvillé, véritable référence en matière d’impression sur textile.

Dans la magie de Noël, les Rois mages se parent enfin de somptueux habits de lumière, réalisés avec des tissus exceptionnels issus des ateliers de l’Opéra du Rhin.

Une immersion sensorielle et poétique, entre patrimoine textile et esprit de fête, pour redécouvrir l’Alsace à travers ses plus belles étoffes. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Travel to the heart of Alsatian fabrics: from linen to cotton, from kelsch to Beauvillé creations and Rhine Opera fabrics.

German :

Reisen Sie in das Herz der elsässischen Stoffe: von Leinen bis Baumwolle, von Kelsch bis zu den Kreationen von Beauvillé und den Stoffen der Rheinoper.

Italiano :

Fate un viaggio nel cuore dei tessuti alsaziani: dal lino al cotone, dal kelsch alle creazioni di Beauvillé e ai tessuti dell’Opéra du Rhin.

Espanol :

Haga un viaje al corazón de los tejidos alsacianos: del lino al algodón, del kelsch a las creaciones de Beauvillé y las telas de la Ópera del Rin.

L’événement Exposition Le Noël des tissus en Alsace Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg