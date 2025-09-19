Exposition : Le Palais, un chantier dans l’Histoire Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Exposition : Le Palais, un chantier dans l’Histoire Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers vendredi 19 septembre 2025.

Exposition : Le Palais, un chantier dans l’Histoire 19 – 21 septembre Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

️ Le Palais en chantiers – Une histoire en transformation

Le Palais de Poitiers a marqué de son empreinte le cœur de la ville, évoluant avec elle depuis l’époque médiévale.

Au fil des siècles, il s’est transformé, agrandi, adapté, au gré des usages, des ambitions de mécènes ou de figures de pouvoir.

Certains chantiers sont bien documentés, d’autres demeurent à l’état d’hypothèses, mais tous témoignent de l’évolution du monument et de ses abords.

Aujourd’hui, un nouveau chantier de réhabilitation d’envergure s’ouvre : le Palais entre dans une nouvelle phase pour être révélé et réinventé.

Petits et grands, venez (re)découvrir l’histoire passionnante des chantiers du Palais !

En partenariat avec le CESCM / Université de Poitiers

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Journées européennes du patrimoine 2025

© Éloïse Picquet-Billaudeau