Exposition « Le papier et l’Histoire des Papeteries de Turckheim » 19 – 21 septembre Hôtel de ville – salle de la Décapole Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Retour sur le patrimoine papetier de Turckheim à travers des photos et documents liés aux papeteries de la ville. Grâce à la collaboration et à la générosité de la ville de Ribeauvillé, d’anciennes machines et presses seront exposées et remises en route pour le plus grand bonheur de tous.

Hôtel de ville – salle de la Décapole 6 rue du conseil, 68230 Turckheim Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est Datée de 1595 et classée monument historique depuis 1980, cette bâtisse illustre l’architecture civique de la Renaissance dans la région. Elle fut autrefois le siège du prétoire de justice de l’ancienne ville impériale. Elle accueille aujourd’hui divers événements culturels.

L’étable et les dépendances attenantes ont disparu vers 1860, et la salle du rez-de-chaussée a longtemps servi de salle de bal. Lors de sa restauration, deux murs gothiques et un mur roman ont été mis au jour. L’ancienne rampe en fer forgé a été remplacée par une balustrade en grès de Rouffach.

© Archives de Turckheim