Exposition Le parfum des absents de Florian Mermin Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Exposition Le parfum des absents de Florian Mermin Palais idéal du facteur Cheval Hauterives samedi 20 septembre 2025.

Exposition Le parfum des absents de Florian Mermin

Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9.5 EUR

tarif web 9 € tarif sur place 9.50€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-30 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-10-01

Intitulée Le Parfum des absents, cette nouvelle exposition prolonge l’exploration initiée par F. Mermin lors de son précédent dialogue avec l’œuvre de Leonor Fini un monde peuplé de figures hybrides, de créatures silencieuses, de symboles équivoques.

.

Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com

English :

Entitled Le Parfum des absents, this new exhibition continues the exploration initiated by F. Mermin during his previous dialogue with the work of Leonor Fini: a world populated by hybrid figures, silent creatures and equivocal symbols.

German :

Die neue Ausstellung mit dem Titel Le Parfum des absents (Der Duft der Abwesenden) setzt die Erforschung fort, die F. Mermin bei ihrem vorherigen Dialog mit dem Werk von Leonor Fini begonnen hat: eine Welt, die von hybriden Figuren, stillen Kreaturen und zweideutigen Symbolen bevölkert wird.

Italiano :

Intitolata Le Parfum des absents, questa nuova mostra prosegue l’esplorazione iniziata da F. Mermin nel suo precedente dialogo con l’opera di Leonor Fini: un mondo popolato da figure ibride, creature silenziose e simboli equivoci.

Espanol :

Titulada Le Parfum des absents, esta nueva exposición continúa la exploración iniciada por F. Mermin en su anterior diálogo con la obra de Leonor Fini: un mundo poblado de figuras híbridas, criaturas silenciosas y símbolos equívocos.

L’événement Exposition Le parfum des absents de Florian Mermin Hauterives a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche