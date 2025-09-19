Exposition « Le patrimoine architectural madeleinois » La Madeleine
Exposition « Le patrimoine architectural madeleinois » La Madeleine vendredi 19 septembre 2025.
Exposition « Le patrimoine architectural madeleinois »
72 rue Gambetta La Madeleine Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-19 18:00:00
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20
Partez à la découverte du patrimoine architectural de La Madeleine. L’exposition aborde l’histoire des courants architecturaux de la ville et des architectes qui s’y sont illustrés. Elle aborde également des épisodes de l’histoire de la Ville à travers son architecture. .
72 rue Gambetta La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France +33 3 59 09 59 09 mediatheque@ville-lamadeleine.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition « Le patrimoine architectural madeleinois » La Madeleine a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme