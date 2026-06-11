AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo
Exposition Le Patrimoine Castin Saint-Cast-le-Guildo
jeudi 6 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Exposition Le Patrimoine Castin
Salle d’armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Exposition par l’Association patrimoine de St Cast le Guildo à la Salle d’Armor.
Entrée libre .
Salle d’armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 37 02 43
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English :
L’événement Exposition Le Patrimoine Castin Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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