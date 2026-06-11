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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Le Patrimoine Castin Saint-Cast-le-Guildo

jeudi 6 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle d'armor
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Le Patrimoine Castin

Salle d’armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Exposition par l’Association patrimoine de St Cast le Guildo à la Salle d’Armor.
Entrée libre   .

Salle d’armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 37 02 43 

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English :

L’événement Exposition Le Patrimoine Castin Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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