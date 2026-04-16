Exposition Le patrimoine de Neuvy-Grandchamp Office de Tourisme Monts & Vallées Gueugnon

Gueugnon

Exposition Le patrimoine de Neuvy-Grandchamp

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-04-20

La Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme vous invite à explorer le patrimoine de Neuvy-Grandchamp, dans le cadre de cette exposition présentée à l’Office de Tourisme Monts & Vallées, à Gueugnon, du lundi 20 avril au vendredi 12 juin 2026.

Plusieurs aspects du patrimoine de la commune vous seront présentés les rues du bourg hier et aujourd’hui, les curiosités de la commune, l’église Saint-Germain, les belles demeures. L’exposition est accompagnée d’un document de visite et d’un audioguide, ainsi que d’une vidéo ancienne consacrée aux Cavalcades de Neuvy-Grandchamp.

Entrée libre et gratuite. .

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Exposition Le patrimoine de Neuvy-Grandchamp

L’événement Exposition Le patrimoine de Neuvy-Grandchamp Gueugnon a été mis à jour le 2026-04-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne