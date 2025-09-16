Exposition: Le Patrimoine en couleur Chartres

Laissez-vous surprendre par la palette de couleurs qu’offrent les collections patrimoniales à travers les époques.

Papiers, enluminures et reliures dévoilent leurs plus beaux atours et vous feront voir la vie en rose. .

28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Let yourself be surprised by the palette of colors offered by our heritage collections through the ages.

Lassen Sie sich von der Farbpalette überraschen, die die Sammlungen des Kulturerbes im Laufe der Epochen bieten.

Lasciatevi sorprendere dalla tavolozza di colori offerti dalle collezioni heritage attraverso i secoli.

Déjese sorprender por la paleta de colores que ofrecen las colecciones patrimoniales a través de los tiempos.

