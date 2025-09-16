Exposition: Le Patrimoine en couleur Chartres
Exposition: Le Patrimoine en couleur Chartres mardi 16 septembre 2025.
Exposition: Le Patrimoine en couleur
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-16
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-09-16
Laissez-vous surprendre par la palette de couleurs qu’offrent les collections patrimoniales à travers les époques.
Papiers, enluminures et reliures dévoilent leurs plus beaux atours et vous feront voir la vie en rose. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Let yourself be surprised by the palette of colors offered by our heritage collections through the ages.
German :
Lassen Sie sich von der Farbpalette überraschen, die die Sammlungen des Kulturerbes im Laufe der Epochen bieten.
Italiano :
Lasciatevi sorprendere dalla tavolozza di colori offerti dalle collezioni heritage attraverso i secoli.
Espanol :
Déjese sorprender por la paleta de colores que ofrecen las colecciones patrimoniales a través de los tiempos.
L’événement Exposition: Le Patrimoine en couleur Chartres a été mis à jour le 2025-08-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES