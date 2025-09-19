Exposition « le patrimoine fantôme de Carcassonne » Atelier W.X.Ybis Carcassonne

Exposition « le patrimoine fantôme de Carcassonne » 19 – 21 septembre Atelier W.X.Ybis Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’atelier propose une immersion dans le processus de création artistique autour du patrimoine et du paysage. Les visiteurs seront invités à parcourir l’espace, à observer les œuvres en cours et à découvrir comment l’artiste traduit les éléments du territoire en formes, couleurs et matières.

Des temps d’échanges ponctueront la visite, permettant de mieux comprendre la démarche, les inspirations et les questionnements liés à la mémoire des lieux et à leur représentation contemporaine. L’expérience se veut à la fois contemplative et participative, offrant un regard neuf sur le patrimoine et sur la manière dont l’art le réinterprète aujourd’hui.

Atelier W.X.Ybis 23 rue bringer, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 51 51 34 88 https://www.instagram.com/w.x.ybis?igsh=eHloZmY1dHZvZjJ5 Ouvert en 2025, cet atelier d’artiste contemporain explore le patrimoine et le paysage à travers une approche créative et sensible. Entre histoire et modernité, le lieu devient un espace d’expérimentation où se rencontrent art et territoire.

Durant la Journée du Patrimoine, vous pourrez découvrir les projets en cours, observer les processus de création et échanger avec l’artiste sur sa démarche, qui questionne notre relation aux lieux et à leur mémoire. Un moment pour regarder le paysage autrement et sentir le patrimoine comme source d’inspiration vivante. Atelier en rez-de-chaussée de chaussée accessible facilement. A proximité direct de l’office du tourisme.

© Atelier W.X.Ybis