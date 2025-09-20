Exposition : Le Patrimoine Hallinois Rue de l’église, Hallines Hallines

Exposition : Le Patrimoine Hallinois Rue de l’église, Hallines Hallines samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Le Patrimoine Hallinois 20 et 21 septembre Rue de l’église, Hallines Pas-de-Calais

Rendez-vous rue de l’Eglise à Hallines. Renseignements au 06 47 67 65 34 ou au 06 70 39 17 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition réalisée par l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Hallinois qui vous invite à redécouvrir le patrimoine par le biais de 24 panneaux et différents documents d’origine.

Rue de l’église, Hallines Rue de l’église, Hallines Hallines 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition réalisée par l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine Hallinois qui vous invite à redécouvrir le patrimoine par le biais de 24 panneaux et différents documents…