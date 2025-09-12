Exposition le patrimoine Saint-Pairais et son évolution Saint-Pair-sur-Mer

Exposition le patrimoine Saint-Pairais et son évolution Saint-Pair-sur-Mer vendredi 12 septembre 2025.

Exposition le patrimoine Saint-Pairais et son évolution

Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-12

(Re)découvrez l’évolution de l’architecture de Saint-Pair-sur-Mer du siècle dernier à aujourd’hui grâce à des cartes postales anciennes mises en parallèle avec des photos actuelles de la ville.

Exposition conçue avec l’Office Culturel de la ville dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 sur la thématique du patrimoine architectural .

Entrée libre pour tous aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

English : Exposition le patrimoine Saint-Pairais et son évolution

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition le patrimoine Saint-Pairais et son évolution Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Granville Terre et Mer