Exposition Le patrimoine verrier matériel & immatériel à Niort Le Séchoir, Port Boinot Niort

Exposition Le patrimoine verrier matériel & immatériel à Niort

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-31

2026-03-01

L’exposition vous invite à découvrir les vitraux au plomb et en dalles de verre réalisés par les ateliers Gouffault d’Orléans, Fournier-Clément et Lobin de Tours, Dagrand de Bordeaux, dans les édifices religieux et dans les habitations privées à Niort, aux 19e et 20e siècles. Exposition conçue par la Ville de Niort et Niort Agglo, dans le cadre de la concertation publique sur le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine de la ville de Niort (PSMV).

Visite libre et gratuite aux horaires d’ouverture du Séchoir. .

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

