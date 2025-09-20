Exposition : « Le pays de Langres en 1900 » à Courcelles-Val-d’Esnoms Église Saint-Michel Le Val-d’Esnoms

Exposition : « Le pays de Langres en 1900 » à Courcelles-Val-d’Esnoms 20 et 21 septembre Église Saint-Michel Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Découvrez une exposition dans l’espace public devant l’église Saint-Michel, accessible en permanence, détaillant l’identité, la vie quotidienne et l’habitat rural de la commune dans les années 1900.

Église Saint-Michel Rue du Badin, 52190 Courcelles-Val-d’Esnoms Le Val-d’Esnoms 52190 Courcelles-Val-d’Esnoms Haute-Marne Grand Est L’église Saint-Michel de Courcelles-Vals-d’Esnoms est un édifice homogène construit en 1875, afin de remplacer l’édifice précédent qui s’était effondré. Elle comporte une nef à trois vaisseaux de quatre travées, une tour-porche couronnée d’une flèche polygonale couverte en ardoise, un choeur de deux travées droites suivies par une abside à trois pans.

© Les Droners