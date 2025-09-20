Exposition « Le pays de Langres en 1900 » Mairie Courcelles-en-Montagne

Exposition « Le pays de Langres en 1900 » Mairie Courcelles-en-Montagne samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Le pays de Langres en 1900 » 20 et 21 septembre Mairie Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez une exposition dans l’espace public, accessible en permanence, détaillant l’identité, la vie quotidienne et l’habitat rural de la commune dans les années 1900.

Mairie Grande Rue, 52200 Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne 52200 Haute-Marne Grand Est Un abri souterrain de Vaubenton, fouillé en 1977, a révélé une présence humaine à l’Épipaléolithique, au Mésolithique et durant la civilisation des Champs d’urnes.

En 1880, un ensemble de sépultures sous tumulus a été fouillé au lieu-dit La Motte Saint-Valentin. La sépulture centrale, particulièrement riche, appartient au groupe des sépultures princières de la fin de la période de la culture de Hallstatt. Elle contenait notamment une canthare attique, un stamnos étrusque en bronze et un miroir.

Découvrez une exposition dans l’espace public, accessible en permanence, détaillant l’identité, la vie quotidienne et l’habitat rural de la commune dans les années 1900.

© Les Droners