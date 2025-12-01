Exposition | Le Père Noël de Carolus en photos Hall de l’Eden Eymet
Hall de l’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-12
Pierre Bacogne présente ses photographies sur la collection de Père Noël de Carolus au passage de l’An 2000. .
Hall de l’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 21 30 27
