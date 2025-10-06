Exposition Le petit Laboratoire de Mme Lupin Terres-de-Haute-Charente

Exposition Le petit Laboratoire de Mme Lupin

6 Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-01-14

Date(s) :

2025-12-17

Explorez le bureau de Madame Lupin, chercheuse inventive, à travers une exposition immersive pleine d’objets étonnants à manipuler.

6 Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51

English :

Explore the office of Madame Lupin, inventive researcher, through an immersive exhibition full of amazing objects to handle.

German :

Erkunden Sie das Büro der erfinderischen Forscherin Madame Lupin in einer immersiven Ausstellung voller erstaunlicher Objekte zum Anfassen.

Italiano :

Esplorate l’ufficio di Madame Lupin, un’ingegnosa ricercatrice, attraverso una mostra immersiva piena di oggetti sorprendenti da maneggiare.

Espanol :

Explore el despacho de Madame Lupin, una ingeniosa investigadora, a través de una exposición inmersiva repleta de asombrosos objetos para manipular.

