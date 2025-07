Exposition le petit monde de Noël et sa ronde artistique Sélestat

Exposition le petit monde de Noël et sa ronde artistique Sélestat samedi 22 novembre 2025.

Exposition le petit monde de Noël et sa ronde artistique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-12-28 19:00:00

2025-11-22 2025-12-26 2025-12-27

Les artisans vous proposent des idées de cadeaux de Noël « fait main »

Un lieu d’exposition, un lieu d’échanges, où se retrouvent illustrateurs, artisans, artistes…De belles rencontres en perspective ! Le public retrouvera céramique, objets en papier et en bois, articles en verre, créations textiles, bijoux, objets déco, broderie, bougies, articles pour enfants, livres et illustrations, émail, savons et cosmétiques…des idées cadeaux à foison ! Exposition fermée les 24 & 25/12 et ouverte de 14h à 18h le 26/12. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Artisans offer you ideas for « handmade » Christmas gifts

German :

Handwerker bieten Ihnen « handgemachte » Ideen für Weihnachtsgeschenke an

Italiano :

Gli artigiani offrono idee per regali di Natale fatti a mano

Espanol :

Los artesanos te ofrecen ideas para los regalos navideños hechos a mano

