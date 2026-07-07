dimanche 2 août 2026 · Logis de Tessé · La Forêt-de-Tessé

Informations pratiques

La Forêt-de-Tessé

Exposition « le Ping et le Pong »

Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Du 2 au 31 août 2026, le Logis de Tessé accueille l’exposition Le Ping et le Pong, une exposition de peinture contemporaine réunissant cinq artistes Marine Joatton, Anne Moreau, Frédéric Hubert, Sarah Pillet et Thomas Louet.

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Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 49 38 13

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English :

From August 2 to 31, 2026, the Logis de Tessé will host the exhibition *Le Ping et le Pong*, a contemporary painting exhibition featuring five artists: Marine Joatton, Anne Moreau, Frédéric Hubert, Sarah Pillet, and Thomas Louet.

L’événement Exposition « le Ping et le Pong » La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente