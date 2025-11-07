Exposition : « Le poids de la légèreté » Médiathèque de Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal

Exposition : « Le poids de la légèreté » 7 – 15 novembre Médiathèque de Cormelles-le-Royal Calvados

Début : 2025-11-07T10:00:00 – 2025-11-07T13:00:00

Fin : 2025-11-15T14:00:00 – 2025-11-15T18:00:00

À partir des observations naturalistes, création d’assemblage de fragments de vie d’oiseaux, plumes, végétaux, champignons, minéraux, récoltés sur leur lieu de vie, ces bouquets et sculptures deviennent les supports d’œuvres poétiques, graphiques et musicales, autant de témoignages de l’importance et de la fragilité des liens qui unissent tous les êtres vivants de cette planète.

Cette exposition vient compléter le spectacle Le poids de la légèreté qui se tiendra :

Mercredi 5 novembre à 20 h à Langrune-sur-Mer

Samedi 8 novembre à 20 h 30 à Pont-sur-Seulles

Samedi 15 novembre à 16 h Cormelles-le-Royal

Médiathèque de Cormelles-le-Royal 21 Place des Drakkars 14123 Cormelles-le-Royal Calvados Normandie 02 31 52 18 54 mediatheque@cormellesleroyal.fr

Présentation des œuvres naturalistes de Joseph Garrigue.