Exposition Le point de vue par Charles Eckert Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François

Exposition Le point de vue par Charles Eckert

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-02

Tout public

Charles Eckert s’intéresse au thème du point de vue comment discerner les réalités, voir au-delà des apparences. En déstructurant les formes, en jouant sur les points de vue, que ce soit par des anamorphoses (en peinture comme en sculpture) ou par l’apport de nouvelles dimensions (grâce au numérique), il aime surprendre le public et l’amener à s’interroger sur le monde qui l’entoure.

Il nous propose ainsi l’exploration de nouvelles dimensions, qu’elles soient réelles ou imaginaires, avec comme corollaire l’exploration de nos propres sens, de ce qui fait de nous des êtres sensibles.

Attiré par la géométrie, il imagine des silhouettes à mi-chemin entre abstraction et figuration dans lesquelles il tente de faire apparaître une nouvelle forme d’esthétique, à la fois délicate et poétique.

Quelques mots clés peinture, sculpture, art numérique, anamorphose, interactivité, poésie, géométrie, réalité augmentée…. des mots que l’on retrouve dans les expositions personnelles ou collectives auxquelles il a participé jusqu’à aujourd’hui. .

