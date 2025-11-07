Exposition Le Pont de Beaugency Beaugency

Exposition Le Pont de Beaugency

Médiathèque La Pléaide Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-07

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-11-07

Découvrez l’exposition d’Hélène Herbuel autour de la légende du pont de Beaugency !

Helène Herbuel est en dernière année de licence de graphisme, spécialité image et narration, au lycée polyvalent Claude Garamont à Colombes (92). Originaire du Loiret, elle s’inspire de son territoire et de ses récits, comme en témoigne sa série de gravures autour de la légende du pont de Beaugency.

Entre graphisme et expérimentations visuelles, sa pratiques est polyvalente, construisant peu à peu son univers artistique. Elle aime travailler la linogravure, avec ses formes brutes et directes, qu’elle associe à un style naïf, spontané et sincère.

Son exposition Le pont de Beaugency sera visible à la médiathèque La Pléiade à Beaugency. .

Médiathèque La Pléaide Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 33

English :

Discover Hélène Herbuel’s exhibition on the legend of the Beaugency bridge!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung von Hélène Herbuel rund um die Legende der Brücke von Beaugency!

Italiano :

Scoprite la mostra di Hélène Herbuel sulla leggenda del ponte di Beaugency!

Espanol :

Descubra la exposición de Hélène Herbuel sobre la leyenda del puente de Beaugency

