Exposition « Le Pont suspendu de Cézy, de sa construction à sa dernière réhabilitation » Salle des fêtes de Cézy Cézy

Exposition « Le Pont suspendu de Cézy, de sa construction à sa dernière réhabilitation » Dimanche 21 septembre, 09h00 Salle des fêtes de Cézy Yonne

Entrée libre | La salle des fêtes de Cézy est située derrière l’église.

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette exposition composée d’anciens éléments du pont et de panneaux prêtés par le Conseil départemental. L’exposition sera agrémentée de projections en continu de plusieurs films, d’agrandissements de cartes postales, de livres, de magnets, etc.

L’exposition sera l’occasion de présenter le nouveau livret La Renaissance du dernier pont suspendu de l’Yonne, contenant plus de 200 photos.

Salle des fêtes de Cézy 1 place du Général de Gaulle, 89410 Cézy Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Office de tourisme de Joigny et du Jovinien