Exposition Le potager de la bibliothèque départemental de Vendée Salle Henri Picoron Puyravault
Exposition Le potager de la bibliothèque départemental de Vendée Salle Henri Picoron Puyravault mardi 20 janvier 2026.
Exposition Le potager de la bibliothèque départemental de Vendée
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-20
Exposition Le potager
Une exposition ludique pour en savoir plus sur les fruits et légumes et comprendre l’importance des saisons.
> Visite d’exposition mardi 20 janvier de 18h à 19h .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The vegetable garden exhibition
L’événement Exposition Le potager de la bibliothèque départemental de Vendée Puyravault a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud