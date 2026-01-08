Exposition Le potager de la bibliothèque départemental de Vendée Salle Henri Picoron Puyravault

Exposition Le potager de la bibliothèque départemental de Vendée

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-24

2026-01-20

Exposition Le potager

Une exposition ludique pour en savoir plus sur les fruits et légumes et comprendre l’importance des saisons.

> Visite d’exposition mardi 20 janvier de 18h à 19h .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

The vegetable garden exhibition

