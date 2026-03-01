Exposition Le Quartier dans tout son art Place Saint-Pierre Touques

Exposition Le Quartier dans tout son art

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-29 11:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Les artistes du Quartier des Arts de Touques se réunissent à l’église Saint-Pierre pour faire découvrir leurs œuvres. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et de savoir-faire authentique.

Le village pittoresque de Touques est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de création et de savoir-faire.

Le Quartier des Arts de Touques rassemble des artistes et artisans d’art aux univers singuliers peintres, céramistes, sculpteurs, mosaïstes et bien d’autres encore. Chacun, dans son atelier, façonne des œuvres originales où exigence technique et sensibilité artistique se rencontrent.

Tout au long de l’année, les visiteurs peuvent pousser la porte de ces ateliers, découvrir les œuvres en cours, échanger avec les artistes et entrer dans l’intimité du geste créatif. Cette proximité fait la richesse et l’âme du Quartier des Arts.

Une tradition s’est installée une fois par an, les artistes investissent le magnifique écrin roman du XIᵉ siècle qu’est l’église Saint-Pierre de Touques. Dans ce lieu chargé d’histoire, les créations contemporaines dialoguent avec la pierre ancienne, offrant une mise en lumière exceptionnelle des œuvres.

Le Quartier des Arts est ainsi bien plus qu’un lieu d’exposition c’est un espace vivant, où patrimoine et création s’entrelacent, où la passion se partage. Que l’on soit collectionneur, amateur éclairé ou simplement curieux, cette exposition invite à la rencontre, à l’émotion et à la découverte.

Vernissage le vendredi 1er mai à 18h à 20h. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le Quartier dans tout son art

The artists of Touques’ Quartier des Arts are gathering at the church of Saint-Pierre to showcase their work. A not-to-be-missed event for lovers of art and authentic craftsmanship.

