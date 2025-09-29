Exposition « Le quotidien des soldats pendant la guerre d’Algérie » Mairie du 14e arrondissement PARIS

Exposition « Le quotidien des soldats pendant la guerre d’Algérie » Mairie du 14e arrondissement PARIS lundi 29 septembre 2025.

Vernissage Le comité départemental de la FNACA, l’ONACVG et la mairie du 14e arrondissement vous convient au vernissage de l’exposition, le lundi 29 septembre à 18h30 en salle des mariages de la mairie du 14e arrondissement.

Il y a 70 ans la guerre d’Algérie débutait. En 1954, le service militaire était obligatoire. Aussi, plus de 1 700 000 jeunes français furent impliqués dans la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, certaines classes ayant été maintenues sous les drapeaux jusqu’à 30 mois.

Pour tous ces jeunes de métropole dont l’âge moyen était d’à peine 20 ans, ce fut un choc de découvrir un nouveau pays et ses habitants dont ils ne connaissaient quasiment rien, pas plus qu’ils ne connaissaient le soleil, la chaleur, le désert, les montagnes, les villes, la vie sous les drapeaux, les embuscades, les combats, les blessés, les morts…

Ces soldats, ces hommes, gardèrent tous de ces longs mois de guerre des souvenirs profonds et durables, parfois bons mais plus souvent traumatisants. Très souvent, ils rapportèrent de leur passage en Algérie des traces concrètes, longtemps oubliées au fond d’un tiroir ou d’une valise.

Ce sont ces souvenirs que la FNACA de Paris et l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre de Paris vous proposent de découvrir ou de redécouvrir lors de cette exposition : des équipements d’époque, des objets usuels, des photographies, des peintures, des documents d’archives et des témoignages oraux qui vous permettent de mieux percevoir le vécu de ces jeunes soldats et de mieux comprendre pourquoi ils veillent aujourd’hui à transmettre leur mémoire aux jeunes générations.

L’exposition est animée par des anciens combattants et des médiateurs.

Des séances de témoignages sont également proposés aux groupes scolaires ; professeurs, chefs d’établissement, contactez vos interlocuteurs habituels à la mairie du 14e arrondissement pour une mise en relation avec les organisateurs.

Du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

jeudi

de 14h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS

https://www.fnaca75.org/