Exposition Le Regard Rue de la Redoute Les Rousses

Exposition Le Regard Rue de la Redoute Les Rousses samedi 18 octobre 2025.

Exposition Le Regard

Rue de la Redoute Espace Jeanne FOURNIER Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-24 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Bienvenue à notre exposition collective intitulée Le Regard , une exploration artistique sur ce miroir fascinant de notre être. Quatre artistes, chacun avec un style et une perspective uniques, se sont réunis pour offrir une vision plurielle de cette expression subtile, à la croisée de la perception, de l’émotion et de l’identité.

Que vous soyez amateur d’art ou simple curieux, nous espérons que cette exposition saura éveiller votre curiosité et enrichir votre compréhension de ce que les yeux peuvent révéler. Profitez de ce voyage visuel unique en notre compagnie !

Des ateliers créatifs ainsi que des démonstrations vont ponctuer l’exposition, n’hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux pour en savoir plus ! .

Rue de la Redoute Espace Jeanne FOURNIER Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 39assopoly@gmail.com

English : Exposition Le Regard

German : Exposition Le Regard

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Le Regard Les Rousses a été mis à jour le 2025-10-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA