Exposition le renard pâle au pays Dogon médiathèque de Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Au cœur de la culture Dogon à la médiathèque de Segré du 18 octobre au 15 novembre 2025 à la médiathèque de Segré.

Connus pour leurs masques sculptés et leurs statues rituelles, les Dogons vivent au pied des impressionnantes falaises de Bandiagara, au centre du Mali.

Cette exposition vous invite à plonger dans l’univers riche et symbolique de ce peuple à travers ses objets, ses traditions et son imaginaire.

Une invitation au voyage, entre art, spiritualité et vie quotidienne, à la découverte d’une culture fascinante.

Exposition conçue par le Centre du Patrimoine de Facture Instrumentale (CPFI) et la Ville du Mans, avec le soutien du Bibliopôle de Maine-et-Loire.

Vernissage Vendredi 17 octobre à 18h30

Présentation de l’exposition par Bernard Poulelaouen, directeur du CPFI. .

