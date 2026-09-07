Exposition : le retour du Lutrin Blaise Charlut, Église Saint-Pierre, La Réole

Informations pratiques

Exposition : le retour du Lutrin Blaise Charlut 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre de La Réole retrouve, dans sa chapelle Saint-Joseph, l’un de ses anciens trésors patrimoniaux. Il s’agit du deuxième retour majeur après celui de l’orgue en 2015, près de deux cents ans après son départ.

Réalisé entre 1776 et 1779 par le ferronnier réolais Blaise Charlut, vers 1715-1792, pour l’église Saint-Pierre des bénédictins de La Réole, ce lutrin fut transféré à la cathédrale en 1804. Il fera son retour à La Réole le 17 septembre prochain.

Église Saint-Pierre 2 Rue Jean Renou, 33190 La Réole, France La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.paroisse-lareole-monsegur.fr Cette église dépendait d’un couvent de Bénédictins établi à La Réole.

Édifiée par les Anglais en remplacement d’une autre église dont l’élévation nuisait à la citadelle bâtie par Henry II, elle ne fut recouverte que d’une simple charpente, à l’exception du sanctuaire voûté.

Cette église fut démolie presque entièrement par les Protestants en 1577. Relevée en partie vers 1608, elle fut agrandie en 1650. Les Bénédictins décidèrent que la nef serait voûtée en 1682.

Le portail forme l’antéfixe du transept nord. La nef contient quatre autels latéraux, peints à fresque.

Deux tribunes sont disposées de chaque côté, dans l’épaisseur des murs et au-dessus des arcades du transept. La voûte a été réalisée de 1685 à 1687. Les arcs s’appuient sur des colonnes en faisceaux, à chapiteaux ornés d’animaux fantastiques.

A l’est de chaque transept se trouve une chapelle dont le chevet est construit en hémicycle à six angles. Celle du transept sud fut fondée en 1437 et présente des clés de voûte sculptées à jour.

Le pourtour du chœur est entouré d’une galerie. Des fresques relatent la vie de Saint-Pierre.

L’église Saint-Pierre de La Réole récupère au sein de sa chapelle Saint-Joseph, l’un de ses anciens bijoux patrimoniaux. Le deuxième, après avoir récupéré l’orgue en 2015, 200 années après son Ce à…

©Bayle-Videau