Exposition « Le revers de mon look quels impacts ont mes vêtements sur la planète »

Mieux comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au quotidien ainsi que des solutions pour réduire au maximum l’impact de notre look sur l’environnement.

Exposition en visite libre sur les horaires de la Bibliothèque Marcel Rouvreau

Mercredi 10h-12h / 15h-18h

Samedi 15h 16h30

Dimanche 10h30 11h30 .

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95

English :

« The other side of my look: what impact do my clothes have on the planet?

German :

« Die Kehrseite meines Looks: Welche Auswirkungen hat meine Kleidung auf den Planeten? »

Italiano :

« L’altro lato del mio look: che impatto hanno i miei vestiti sul pianeta?

Espanol :

« La otra cara de mi mirada: ¿qué impacto tiene mi ropa en el planeta?

