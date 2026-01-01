Exposition Le revers de mon look Kéroulas Saint-Pol-de-Léon
Exposition Le revers de mon look Kéroulas Saint-Pol-de-Léon mardi 17 mars 2026.
Exposition Le revers de mon look
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-17
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Le revers de mon look
L’événement Exposition Le revers de mon look Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX