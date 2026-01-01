Exposition Le revers de mon look Kéroulas Saint-Pol-de-Léon

Exposition Le revers de mon look

Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-17

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Kéroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le revers de mon look

L’événement Exposition Le revers de mon look Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX