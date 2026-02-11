Exposition Le roman de l’écriture rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Exposition Le roman de l’écriture

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-28

2026-03-03

Prêtée par la bibliothèque départementale du Finistère.

Cette exposition pédagogique aborde l’histoire de l’écriture depuis les signes cunéiformes jusqu’au langage Internet. Cette épopée de l’écriture illustre la diversité des cultures rappelant que l’écriture est à l’image des Hommes et de la pensée qu’ils souhaitent transmettre. Trois grands thèmes sont abordés les écritures anciennes, les outils de l’écriture et le rapport à l’écriture dans nos sociétés du 21e siècle. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

