Exposition Le Royaume Médiathèque municipale Gannat
Exposition Le Royaume Médiathèque municipale Gannat mardi 19 mai 2026.
Gannat
Exposition Le Royaume
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-19
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-05-19
Plongez dans l’univers médiéval de Le Royaume , la BD de Benoît Feroumont ! Rois, chevaliers & aventures vous attendent à la médiathèque de Gannat.
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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr
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English :
Dive into the medieval world of Le Royaume , the comic strip by Benoît Feroumont! Kings, knights & adventures await you at the Gannat media library.
L’événement Exposition Le Royaume Gannat a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Val de Sioule
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