Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Le Royaume Médiathèque municipale Gannat

Exposition Le Royaume Médiathèque municipale Gannat mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque municipale

Adresse : 12 Allée des Tilleuls

Ville : 03800 Gannat

Département : Allier

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Gannat

Exposition Le Royaume

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-19
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-05-19

Plongez dans l’univers médiéval de Le Royaume , la BD de Benoît Feroumont ! Rois, chevaliers & aventures vous attendent à la médiathèque de Gannat.
  .

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41  mediatheque@ville-gannat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the medieval world of Le Royaume , the comic strip by Benoît Feroumont! Kings, knights & adventures await you at the Gannat media library.

L’événement Exposition Le Royaume Gannat a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Gannat (Allier)