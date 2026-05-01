Exposition Le Royaume Médiathèque municipale Gannat

Gannat

Exposition Le Royaume

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-19

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-05-19

Plongez dans l’univers médiéval de Le Royaume , la BD de Benoît Feroumont ! Rois, chevaliers & aventures vous attendent à la médiathèque de Gannat.

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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr

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English :

Dive into the medieval world of Le Royaume , the comic strip by Benoît Feroumont! Kings, knights & adventures await you at the Gannat media library.

L’événement Exposition Le Royaume Gannat a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Val de Sioule