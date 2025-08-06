Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie Honfleur
Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie
22 Rue des Lingots Honfleur Calvados
Début : Mercredi Vendredi 2025-08-06 11:00:00
fin : 2025-08-21 13:00:00
2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20
Nouvelle expo à la P’tite Galerie !
Pour la « Nuit des Artistes » le samedi 2 août à Honfleur,
la P’tite Galerie vous invite au vernissage de son « SALON BLEU »
Une explosion de bleu vous attend: bleu nuit, bleu cobalt, bleu outremer, bleu roi, bleu de Prusse, bleu pétrole…
26 artistes exposent:
Anne Berendt, Joël Boucher-Kips, Sylvette Duchemin, Karine Fromentin, Eleanor Gabriel, Maryvonne Galisson-Ponty, Jean-Yves Guionet, Rémi Lamiray, Raynald Lebourgeois, Leygo, Nathalie Maroquesne, Axelle Masson, Shay Miremont, Véronique Polet, Roger Toutain, Jean-Louis Vautier
et les artistes associés:
Pascal Dalous, Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Mireille Lancelin, Hervé Marchelidon, Sailev, Erik de Saint Pierre, Ghyslaine Sourcis et Jeanne Wallard.
Vernissage samedi 2 août à partir de 17h
Exposition du 1er au 21 août 2025 .
22 Rue des Lingots Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 9 81 75 11 33 contact@laptitegalerie.net
English : Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie
New exhibition at La P’tite Galerie!
German : Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie
Neue Ausstellung in der P’tite Galerie!
Italiano :
Nuova mostra presso La P’tite Galerie!
Espanol :
¡Nueva exposición en La P’tite Galerie!
