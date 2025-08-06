Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie Honfleur

Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie Honfleur mercredi 6 août 2025.

Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie

22 Rue des Lingots Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Vendredi 2025-08-06 11:00:00

fin : 2025-08-21 13:00:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Nouvelle expo à la P’tite Galerie !

Pour la « Nuit des Artistes » le samedi 2 août à Honfleur,

la P’tite Galerie vous invite au vernissage de son « SALON BLEU »

Une explosion de bleu vous attend: bleu nuit, bleu cobalt, bleu outremer, bleu roi, bleu de Prusse, bleu pétrole…

26 artistes exposent:

Anne Berendt, Joël Boucher-Kips, Sylvette Duchemin, Karine Fromentin, Eleanor Gabriel, Maryvonne Galisson-Ponty, Jean-Yves Guionet, Rémi Lamiray, Raynald Lebourgeois, Leygo, Nathalie Maroquesne, Axelle Masson, Shay Miremont, Véronique Polet, Roger Toutain, Jean-Louis Vautier

et les artistes associés:

Pascal Dalous, Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Mireille Lancelin, Hervé Marchelidon, Sailev, Erik de Saint Pierre, Ghyslaine Sourcis et Jeanne Wallard.

Vernissage samedi 2 août à partir de 17h

Exposition du 1er au 21 août 2025 .

22 Rue des Lingots Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 9 81 75 11 33 contact@laptitegalerie.net

English : Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie

New exhibition at La P’tite Galerie!

German : Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie

Neue Ausstellung in der P’tite Galerie!

Italiano :

Nuova mostra presso La P’tite Galerie!

Espanol :

¡Nueva exposición en La P’tite Galerie!

L’événement Exposition Le Salon Bleu de La P’tite Galerie Honfleur a été mis à jour le 2025-07-31 par Calvados Attractivité