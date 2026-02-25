Exposition Le salon joue les prolongations Médiathèque municipale Isle
Médiathèque municipale 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne
2026-04-03
2026-05-17
2026-04-03
Le Salon du Livre Jeunesse poursuit son chemin jusqu’au printemps et accueille l’exposition Le salon joue les prolongations . Vous pourrez découvrir les créations des enfants durant l’événement et l’exposition photos.
Informations complémentaires auprès de la médiathèque isloise. .
Médiathèque municipale 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59
