Exposition Le salon joue les prolongations Médiathèque municipale Isle

Le Salon du Livre Jeunesse poursuit son chemin jusqu’au printemps et accueille l’exposition Le salon joue les prolongations . Vous pourrez découvrir les créations des enfants durant l’événement et l’exposition photos.

Informations complémentaires auprès de la médiathèque isloise. .

Médiathèque municipale 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

