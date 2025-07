Exposition Le sapin et la crèche dans tous leurs états Rosheim

Exposition Le sapin et la crèche dans tous leurs états Rosheim samedi 6 décembre 2025.

Exposition Le sapin et la crèche dans tous leurs états

107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Une exposition de Noël au cœur de la majestueuse église romane de Rosheim, sur le thème de la réinterprétation du sapin de Noël et de la crèche.

Venez déambuler au sein de la majestueuse église romane Saints Pierre et Paul, et découvrez des œuvres sur le thème de Noël et de la réinterprétation du sapin et de la crèche. .

107 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com

English :

A Christmas exhibition in the heart of Rosheim’s majestic Romanesque church, on the theme of reinterpreting the Christmas tree and nativity scene.

German :

Eine Weihnachtsausstellung im Herzen der majestätischen romanischen Kirche von Rosheim zum Thema Neuinterpretation des Weihnachtsbaums und der Krippe.

Italiano :

Una mostra natalizia nel cuore della maestosa chiesa romanica di Rosheim, sul tema della reinterpretazione dell’albero di Natale e del presepe.

Espanol :

Una exposición navideña en el corazón de la majestuosa iglesia románica de Rosheim, sobre el tema de la reinterpretación del árbol de Navidad y el belén.

L’événement Exposition Le sapin et la crèche dans tous leurs états Rosheim a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile